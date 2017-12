Ausgangslage:

Über die Frage nach dem aufregendsten Spiel des 15. Spieltags gibt es wohl keine zwei Meinungen: Im Schneechaos von Köln lag der SC Freiburg nach einer halben Stunde mit 0:3 zurück - doch die Freiburger kämpften sich zurück und siegten durch zwei späte Elfmetertore noch sensationell mit 4:3. Der dreifache Torschütze Nils Petersen war der gefeierte Held. "Das Spiel war schon verloren. Niemand hätte mehr einen Pfifferling auf uns gesetzt. Wir als Mannschaft haben auch nicht dran geglaubt" , gab Petersen nach der Partie zu. Durch den unverhofften Last-Minute-Sieg bleiben die Breisgauer auf dem Relegationsplatz.



Beim Gegner aus Mönchengladbach war man weniger zufrieden mit dem Wochenende. Im direkten Duell mit dem FC Schalke 04 um die Champions-League-Plätze hätten die Gladbacher zur Pause durchaus höher führen können - im zweiten Abschnitt gab man den Sieg dann aber noch aus der Hand und verpasste es, den Konkurrenten zu überholen.

Personal:

Der SC Freiburg muss auf Innenverteidiger Philip Lienhart verzichten - der Österreicher laboriert an einer Knieverletzung. Auch Manuel Gulde, Florian Niederlechner und Marc Oliver Kempf fehlen weiterhin verletzt.



Gästecoach-Dieter Hecking muss auf den gelbgesperrten Nico Elvedi verzichten. Eventuell steht Youngster Reece Oxford vor seinem Startelf-Debüt. Auch Tony Jantschke und Fabian Johnson sind nicht einsatzbereit.

Stimmen:

Trotz des Siegs in Köln gibt es ein wenig Unmut auf Freiburger Seite. Zwischen dem Abpfiff des Köln-Spiels am Sonntagnachmittag und dem Anstoß gegen Gladbach am Dienstagabend liegen nur etwa 52 Stunden. "Wenn man auf dem Zahnfleisch geht und das nächste Spiel verliert, kann man sich über die Planung der DFL ärgern" , sagte Torjäger Petersen. "Aber das ist okay, das gehört dazu. Und mit diesem Erfolg im Rücken fällt es uns auf jeden Fall etwas leichter."

Sonstiges:

Kennen Sie noch Arie van Lent? Ein Kopfballtor des Niederländers bescherte den Borussen am 23. März 2002 einen 1:0-Erfolg und damit den bislang einzigen Sieg in Freiburg. In den folgenden neun Gastspielen an der Dreisam gab es nur zwei Punkte und fünfmal keinen Torerfolg.

Die möglichen Aufstellungen:

SC Freiburg: Schwolow - Stenzel, Koch, Söyüncü, Günter - Höfler - Haberer - Ravet, Terrazzino - Kleindienst - Petersen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Oxford, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Hazard, Grifo - Stindl, Raffael

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberaspach)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 12.12.2017 | 60:00 Min. | Verfügbar bis 12.12.2017 | Das Erste

Stand: 12.12.2017, 08:13