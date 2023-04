Duisburg nimmt es mit der Übermacht aus Wolfsburg auf

Ein Spiel ohne (Erfolgs-) Perspektive steht für die Frauen des MSV Duisburg an. Zum Auftakt des 18. Spieltags der Frauen-Bundesliga am Mittwoch (19.4.2023; 19 Uhr) empfängt das Team von Trainer Thomas Gerstner den VfL Wolfsburg. Die Frage nach einem Favoriten in dieser Partie stellt sich eigentlich nicht.

Während sich die Niedersachsen mit dem FC Bayern derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Meistertitel liefern, geht es für das Team von der Wedau alleine um das Überleben in der höchsten deutschen Spielklasse. Nach der jüngsten 0:1-Niederlage gegen Frankfurt sind die MSV-Frauen auf einen Abstiegsplatz (11) abgerutscht.

Statistik spricht eindeutig für den VfL

Und die Aussichten hellen sich mit Blick auf die Partie gegen die Wölfinnen nicht gerade auf. "Wolfsburg ist natürlich qualitativ nochmal eine Nummer größer als Frankfurt es war“ , sagte Cheftrainer Thomas Gerstner: "Da müssen wir schauen, ob und was da spielerisch von uns dazukommen kann. Wir hatten nur zwei weitere Trainingseinheiten, wovon eine Regeneration war."

Und die Zahlen sprechen für sich: Die stärkste Offensive der Liga trifft auf die schwächste Defensive. 60 Treffer erzielten die VfL-Frauen, beim MSV sind es gerade einmal zwölf. Neun Gegentore der Wolfsburgerinnen stehen 42 der Duisburgerinnen gegenüber.

Der Schuh drückt im Angriff

Der Schuh drückte zuletzt aber besonders im MSV-Sturm. Vier torlose Partien in Folge zeugen von der Harmlosigkeit im Angriff. Eigentlich ist der VfL derzeit eine zu große Herausforderung für die Zebras. "Wir wissen alle, dass das ein bis drei Bonuspunkte wären“ , sagte Gerstner und kann nur darauf hoffen, dass seine Spielerinnen irgendwie eine Sensation schaffen.

Sollte das allerdings nicht gelingen, gäbe es noch etwas, womit der Coach irgendwie auch zufrieden wäre. Wenn der hochfavorisierte Gegner nach den 90 Minuten sagen würde: "Das war mal wieder ein ganz ekliges Spiel in Duisburg."

Quelle: jst