Ausgangslage:

Himmelhoch jauchzend die einen, zu Tode betrübt die anderen - die beiden Ruhrrivalen sind dieser Tage bipolar unterwegs. Der FC Schalke 04 grüßt von Platz zwei als erster Bayern-Verfolger, der BVB ist auf Rang fünf "abgestürzt". Vor allem die vergangenen fünf Spieltage verdeutlichen den entgegengesetzten Trend: Schalke sammelte 13 von 15 möglichen Punkten, kassierte nur ein Gegentor. Ganz anders die Lage in Dortmund: Der BVB holte lediglich einen Punkt in Frankfurt - gegen Stuttgart, Bayern, Hannover und Leipzig gab es Niederlagen.

Und auch international läuft es nicht bei den Schwarz-Gelben: Nach der Heimniederlage gegen Tottenham geht es für Dortmund nur noch darum, am letzten Spieltag im Fernduell mit APOEL Nikosia wenigstens das Überwintern in der Europa League zu sichern. Auch gegen den zyprischen Vertreter hatte man zuletzt nicht gewinnen können.

Personal:

Schalke kann auf den Einsatz von Nationalspieler Leon Goretzka hoffen. Der Mittelfeldspieler, der mehrere Wochen wegen einer knöchernen Stressreaktion im Unterschenkel pausieren musste, präsentierte sich bei seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining in einer guten Verfassung. "Ihm geht es gut, er hat keine Schmerzen ", erklärte Trainer Domenico Tedesco am Donnerstag. Ob Goretzka in die Startaufstellung rückt, will der Coach kurzfristig entscheiden.

Stimmen:

Tedesco will sich außerdem nicht von der ungewohnten Tabellenkonstellation irritieren lassen. "Unser zweiter Platz ist unwichtig. Wir dürfen nicht meinen, wegen der Tabellenstände übermütig zu werden" , sagte er. "Wir bereiten das Spiel genauso vor wie alle anderen Spiele. Arbeit und Akribie sind grundlegende Bausteine" , meinte Tedesco weiter.

BVB-Trainer Peter Bosz könnte es bereits um den Job gehen. "Ich habe keine Angst um meinen Job. Damit beschäftige ich mich nicht. Ich bin Fußballtrainer und weiß, dass so etwas passieren kann." In ruhiger Manier fügte er an: "Ich beschäftige mich nur mit dem Spiel. Wir müssen alles geben, um zu gewinnen - auch ich." Abnutzungserscheinungen sieht er nicht: "Die Stimmung in der Mannschaft ist trotz der schwierigen Situation gut."

Sonstiges:

Die Partie ist das 174. Aufeinandertreffen der beiden Rivalen in einem Pflichtspiel. In der Bundesliga trafen Dortmund und Schalke 90 mal aufeinander, der BVB hat mit 32 zu 30 Siegen knapp die Nase vorne.

Die möglichen Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki - Toljan, Sokratis, Bartra, Guerreiro - Weigl - Castro, M. Götze - Yarmolenko, C. Pulisic - Aubameyang

Schalke 04: Fährmann - Stambouli, Naldo, Kehrer - M. Meyer - D. Caligiuri, Oczipka - McKennie, Goretzka - di Santo, G. Burgstaller

Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach)

