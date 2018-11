"Ich denke, dass es gehen wird" , sagte Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre über den Gesundheitszustand von BVB-Mittelfeldspieler Axel Witsel. Am Samstag soll der Belgier gegen den SC Feiburg wieder seine gewohnt dominante Rolle in der Zentrale einnehmen.

Der Dortmunder Schlüsselspieler war beim 0:0 gegen den FC Brügge am Mittwoch in der Champions League kurz vor dem Schlusspfiff humpelnd ausgewechselt worden, hatte aber schon eine Stunde später Entwarnung gegeben: "Ich bin okay. Es war nur ein Krampf."