Ausgangslage:

Seit sieben Bundesliga-Spielen wartet Borussia Dortmund auf einen Sieg - so lange wie seit drei Jahren nicht mehr. Zuletzt gab es ein Remis bei Bayer 04 Leverkusen. Noch länger auf einen Bundesliga-Sieg warten musste der BVB zuletzt im Jahr 2000 - damals stellte man mit 14 sieglosen Spielen am Stück den Vereinsnegativrekord auf. So weit ist es mit Peter Boszs Truppe noch nicht gekommen, aber alles andere als ein Sieg gegen Kellerkind Bremen wäre nur schwer vermittelbar.

Max Kruse

Der Gegner steckt zwar noch immer tief im Tabellenkeller (Position 17), findet unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt aber so langsam in die Spur. Nach katastrophalem Saisonstart gab es zuletzt zwei Siege aus drei Spielen. Das 1:0 gegen Stuttgart versetzt Bremen zumindest in eine Position, aus der man wieder Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen kann.

Personal:

In Leverkusen gab es für den BVB nicht nur keinen Sieg, sondern auch noch weitere Ausfälle zu beklagen. Maximilian Philipp (Knieverletzung) und Gonzalo Castro (Sprunggelenksverletzung) fehlen beide längerfristig. Das gleiche gilt ohnehin für Erik Durm (Hüft-OP), Lukasz Piszczek (Außenbandanriss im Knie), Jacob Larsen (Knieverletzung) und Marco Reus (Kreuzbandteilriss). Auch Sebastian Rode (Schambeinentzündung) fehlt gegen Bremen.

Für Werder-Coach Kohfeldt ist die Personalstiation deutlich entspannter. Außer Stürmer Aaron Johansson (Knieprobleme) und Yuning Zhang (Sprunggelenksverletzung) sind alle Spieler an Bord. Sebst der zuletzt angeschlagene Luca Caldiroa sei für Trainer Kohfeldt "auf jeden Fall ein Thema".

Stimmen:

BVB -Profi Nuri Sahin dachte schon nach Abpfiff der Champions-League-Partie in Madrid an das bevorstehende Duell mit Bremen. "Dieses Spiel" , sagte Sahin, "müssen wir unbedingt gewinnen. Wir hatten jetzt viel 'Wenn' und 'Aber'. Diese drei Punkte müssen her."

Doch auch Werder meldet Ansprüche an. "Wir fahren mit dem Gedanken nach Dortmund, um dort zu gewinnen" , kündigte Kohfeldt an. Mittelfeldspieler Thomas Delaney pfichtet ihm bei: "Dortmund hat im Moment eine schwere Zeit. Warum sollten wir dort nicht siegen können?"

Sonstiges:

Eine Pleitenserie, die ihresgleichen sucht: Werder verlor die vergangenen zehn Bundesliga-Partien in Dortmund allesamt. Einmalig in der Historie der Bremer. Die jüngsten sechs Siege des BVB fielen aber mit nur einem Tor Differenz knapp aus. Der bislang letzte Punktgewinn von Werder in Dortmund liegt über zehn Jahre zurück - am 15. April 2007 gelang ein 2:0-Sieg durch die Torschützen Miroslav Klose und Diego.

Die möglichen Aufstellungen:

Dortmund: Bürki - Sokratis, Subotic, Schmelzer - Bartra, Weigl, Sahin, Guerreiro - Pulisic, Aubameyang, Yarmolenko

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Bargfrede - M. Eggestein, Delaney - Bartels, Junuzovic - Kruse

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 09.12.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 09.12.2017 | Das Erste

Stand: 08.12.2017, 08:00