Borussia Dortmund sucht das Offensivspektakel

Die Gefühlslage bei Borussia Dortmund ist derzeit ambivalent. Niederlagen scheinen unter Trainer Peter Stöger zwar fast nicht mehr existent zu sein. Und dennoch drückt dem BVB der Schuh. Unter der Anleitung des Österreichers hat vor allem die Effizienz Einzug gehalten. Verloren gegangen ist dagegen - und das beklagen viele Beobachter - der spektakuläre Offensivfußball.

Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Salzburg am Donnerstagabend (08.03.2018) wollen die Borussen wieder zu einer Mischung aus guter Unterhaltung und Effizienz finden. Denn bei diesem Spiel dürfte es um mehr gehen als um eine gute Ausgangsposition vor dem Rückspiel in Salzburg in einer Woche.

Spiel soll Lust beim BVB hervorrufen

Für Stöger dürfte es auch ein Bewerbungsschreiben für ein weiteres Engagement über das Saisonende hinaus sein. Aber diese Empfehlung dürfte nur dann Eindruck hinterlassen, wenn es ihm und der Mannschaft gelingt, mit einer fantasievollen Fußball-Gala die immer lauter werdenden Kritiker zu besänftigen. "Ich freue mich auf das Spiel" , sagt Stöger und hofft, dass die Auseinandersetzung mit Salzburg Lust auf mehr beim BVB hervorruft.

Gelingt nun im Endspurt der Saison die Rückkehr zu einem Offensivspektakel mit positiven Ergebnissen, könnte Stöger laut BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erster Ansprechpartner sein, wenn es um die Postenvergabe für die kommende Saison geht. Eine Entscheidung darüber dürfte sich aber noch hinziehen.

Kein Termin für Vertragsgespräche

Auf jeden Fall sei er "ein außergewöhnlich guter Trainer" , betont Watzke. Einen Termin für mögliche Vertragsgespräche gibt es laut Stöger aber noch nicht. Gegen Salzburg muss der Trainer aber erst einmal die wohlmeinende Watzke-These neu beweisen. "Wichtig ist, dass wir die Intensität hochhalten können" , ist das Credo des Geschäftsführers. Personell kann Stöger aus dem Vollen schöpfen.

Stand: 08.03.2018, 08:30