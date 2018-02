Bürki: "Mit viel Selbstvertrauen gegen Bergamo"

Der knappe 3:2-Sieg aus der Vorwoche ist alles andere als ein Wunschergebnis, zumal die auswärts erzielten Tore im Europapokal beim Gleichstand mehr zählen. Eine 0:1-Niederlage in der Lombardei würde den K.o. in der Europa League bedeuten. Doch nach sieben Pflichtspielen ohne Niederlage und zuletzt vier Siegen in Folge geht der BVB "mit viel Selbstvertrauen ins wichtige Spiel gegen Bergamo", bestätigte der zuletzt starke Keeper Roman Bürki.

Götze, Reus, Schürrle - neue Optionen für den BVB

Und Dortmunds Offensive fühlt sich stark genug, in Bergamo selbst zu Treffern zu kommen. Nicht nur dank des neuen Goalgetters und Fanlieblings Batshuayi. Hoffnung macht auch das wiedervereinte Trio Mario Götze, Marco Reus und Andre Schürrle. Beim 1:0-Sieg in Mönchengladbach standen die drei, auch privat befreundeten, Nationalspieler erstmals überhaupt gemeinsam in der Startelf - und zeigten sofort, wie wertvoll sie für den BVB sein können, wenn sie gesund sind.

"Es hat mich sehr gefreut, dass wir zusammen auf dem Platz stehen konnten. Ich denke, man hat gesehen, dass wir gut kombinieren können", sagte Reus, Siegtorschütze in Gladbach. Der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfene Flügelflitzer ist zuversichtlich, dass die lange Leidenszeit endlich ein Ende hat: "Ich hatte jetzt drei Spiele innerhalb einer Woche. Das war schon hart. Aber es ist gut, dass das Knie keine Reaktion zeigt. Der Körper gibt mir ein gutes Signal."

red/dpa/sid | Stand: 21.02.2018, 10:00