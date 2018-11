Defensive Stabilität im Fokus

Und diese werden nur mit defensiver Stabilität kommen. 2:3, 6:2, 5:0 und 1:4 lauteten die jüngsten vier Ergebnisse aus Leverkusener Sicht. In der Europa League sind in drei Partien schon 16 Tore gefallen, in jedem kassierte Bayer mindestens zwei Gegentreffer. "Wir haben sehr viele Tore geschossen und gegen Bremen und Mönchengladbach gezeigt, zu was unsere Offensive fähig ist" , sagte der Trainer. "Aber wir haben definitiv zu viele Gegentore bekommen. Und sie sind teilweise auch viel zu einfach gefallen." Deshalb müsse es "das vorrangige Ziel sein, am Donnerstag, am Sonntag und am besten für die ganze Saison, dass wir weniger Gegentore bekommen" .

Nationalspieler Julian Brandt glaubt nach der Niederlage am Samstag gegen Hoffenheim nicht an ein mentales Problem. "Wir konnten die Woche leider nicht veredeln" , sagte der 22-Jährige. "Aber die Siege haben uns dennoch viel Selbstvertrauen gegeben. Und ich mache mir keine Sorgen, dass wieder etwas Negatives aufkommt. Der Trend geht auf jeden Fall nach oben."

dpa/red | Stand: 07.11.2018, 17:06