Zu sagen hatte Alexander Nübel am Samstagabend (20.10.18) nach seinem Bundesligadebüt für Schalke 04 nichts. Unbemerkt von den Pressevertretern und Schalkes Medienabteilung hatte sich der 22-Jährige nach der Niederlage gegen Werder Bremen aus den Stadion-Katakomben gestohlen. Wortlos.

Dabei hätte der Nachwuchs-Keeper der Schalker, der kurzfristig für den verletzten Ralf Fährmann eingesprungen war, sicherlich einiges zu erzählen gehabt. Von seinem ersten Bundesligaspiel, dem Zuspruch der Kollegen und der starken Parade zum Beispiel, mit der er kurz vor Ende des Spiels Bremens 3:0 verhindert hatte.

Ohne Fährmann nach Istanbul

Doch Nübel, der 2015 vom SC Paderborn zum FC Schalke gekommen war und dort zunächst in der Regionalliga-Nachwuchsmannschaft einsortiert wurde, schwieg lieber. Vielleicht ahnte er schon, dass er seine Kräfte jetzt erst einmal ganz auf den Fußball fokussieren muss.

Denn am Montagvormittag stellte sich heraus: Stammkeeper Fährmann wird mit einer Adduktoren-Verletzung auch für das Champions-League-Spiel der Schalker bei Galatasaray Istanbul am Mittwoch ausfallen. Fährmann reiste erst gar nicht mit in die türkische Metropole.

Keine Zweifel am jungen Keeper

Nübel wird also auch im Hexenkessel von Istanbul seinen Mann stehen müssen. Die Fans von Galatasaray gelten als heißblütig, die Stimmung im Stadion wird kolossal sein, ebenso wie der Lärmpegel.