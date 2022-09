Am Samstag findet es statt - das erste echte Spitzenspiel der Saison in der Regionalliga West: Tabellenführer Preußen Münster (19 Punkte) empfängt ab 14 Uhr den Zweitplatzierten SV Rödinghausen (18). Erwartet wird ein beinahe prallvolles Stadion an der Hammer Straße: Die derzeit gut 12.000 Plätze könnten zum Gutteil gefüllt sein. Denn die Begeisterung um dieses Spiel ist riesig.

"6.500 Karten sind schon weg", berichtete Preußen-Pressesprecher Marcel Weskamp am frühen Freitagvormittag in "Reviersport", bis zum Anstoß werden noch durchaus weitere 3000 verkaufte Tickets erwartet. "Das ist genau das, was wir alle erhoffen: ein volles Stadion", freut sich Carsten Rump, Trainer des SV Rödinghausen.

Angebote abgelehnt - Erfolgstrainer Rump bleibt Rödinghausen treu

Dass der SC Preußen in der Spitzengruppe steckt, war ja durchaus erwartet worden. Das große Überraschungsteam ist aber der SV Rödinghausen. Und dort ist vor allem Trainer Rump in den Fokus geraten: Der 41-Jährige leistet offenbar erstklassige Arbeit, was auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben ist. Dem Vernehmen nach stand er zuletzt auf der Wunschliste zweier Zweitligisten aus der Rödinghausener Nachbarschaft, schon im Sommer sollen zwei Drittligisten angeklopft haben.