Sieben Punkte Rückstand auf Platz drei - der VfL Bochum hat ein klares Ziel vor Augen, was die Rückrunde in der 2. Liga betrifft: Mit einem Sieg im Heimspiel am Dienstag (29.01.19) gegen den Lokalrivalen MSV Duisburg wollen die Ruhrstädter die Aufholjagd auf den Relegationsplatz beginnen.

Nur drei Siege in den bisherigen 18 Saisonspielen - der MSV Duisburg steckt hingegen tief im Tabellenkeller fest, rangiert momentan auf dem drittletzten Platz. Und nur, weil die direkte Konkurrenz eine ebenso bescheidene Hinrunde hinlegte, liegen die Meidericher überhaupt noch in Schlagdistanz zur Nichtabstiegszone. Das erklärte Ziel ist daher einfach: Schon in Bochum soll begonnen werden zu punkten, um die Mission Klassenerhalt erfolgreich zu beginnen.