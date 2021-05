DFB-Präsident: Rudi Völler erteilt Absage

" Das ist definitiv nichts für mich ", sagte Rudi Völler, Sport-Geschäftsführer des Bundesligisten Bayer Leverkusen, im Rahmen einer Fernseh-Aufzeichnung zur Aufnahme von zehn weiteren Personen in die Hall of Fame des deutschen Fußballs. Statt selbst den Chefposten zu übernehmen, rät der Ex-Teamchef und Weltmeister von 1990 den Funktionären, " auch mal außerhalb des Fußballs " zu schauen, wer dort den DFB repräsentieren und in ruhigeres Fahrwasser zurückbringen könne.

Denn beim DFB sei es " sicherlich vonnöten, dass Ruhe reinkommt ", betonte Völler im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Hauptaufgabe einer neuen Spitze sei insbesondere die Vermittlung zwischen Profi- und Amateurbereich, das sei " mit das größte Problem gewesen in den letzten Jahren ", urteilte Völler.

dpa | Stand: 27.05.2021, 12:22