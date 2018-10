Bei Bayer Leverkusens Sportdirektor hatte sich offenbar einiges aufgestaut, nach drei Spielen ohne Sieg. Der spektakuläre 6:2-Sieg bei Werder Bremen, bis dahin das Team der Stunde in der Fußball-Bundesliga, war für Rudi Völler offenbar das lang erwartete Startsignal für eine seiner berühmt-berüchtigten Wutreden.

Völler über Herrlich-Berichterstattung: "Die haben dich vorgeführt"

"Das war eine Sauerei. Unglaublich", schimpfte Völler nachdem er gehört hatte, dass im Pay-TV-Sender Sky vor allem über die Zukunft von Trainer Heiko Herrlich spekuliert wurde - obwohl sich dessen Mannschaft gerade in höchst eindrucksvoller Manier selbst aus der Krise geschossen hatte, mit Konterfußball der Extraklasse, ausgerechnet bei den so heimstarken Bremern. "Die haben dich vorgeführt", sagte Völler im Kabinengang des Bremer Weserstadions zu Herrlich nach dessen Interview im Bezahlsender.

"Definitiv nicht", sagte Völler auf die Frage, ob an diesem Abend noch jemand entlassen werde. "Lasst uns alle mal wieder ein bisschen auf den Boden kommen", mahnte Völler, ehe er davon rauschte. Die Rheinländer fügten Bremen die erste Heimniederlage seit der Amtsübernahme von Trainer Florian Kohfeldt Ende Oktober 2017 zu. Seitdem war Bremen in der Fußball-Bundesliga in 16 Spielen vor eigenem Publikum ungeschlagen geblieben.