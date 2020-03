Das Stadion von Borussia Mönchengladbach liegt keine zehn Kilometer vom Kreis Heinsberg entfernt, der bundesweit am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Die Behörden hatten dennoch entschieden, dass das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) stattfinden kann.

Auch der Heinsberger Landrat ist verwundert

Auch der Heinsberger Landrat Stephan Pusch ( CDU ) äußerte sich in einer Videobotschaft am Freitagmorgen verwundert über diese Entscheidung in der Nachbarstadt. Während im Kreis Heinsberg noch mindestens bis zum Ende der kommenden Woche alle Schulen und Kitas geschlossen bleiben müssten, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, finde wenige Kilometer weiter eine solche Großveranstaltung statt.

" Ich würde mir natürlich wünschen, dass man das mal näher erklärt ", sagte Pusch. " Beispielsweise, welche Risikoabwägung dem zugrunde liegt, warum man davon ausgeht, dass vielleicht die Ansteckungsgefahr geringer ist als üblich. " Eine solche Erklärung der Behörden in Mönchengladbach vermisse er.

Gesundheitsminister will nicht mit Verboten reagieren

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Mittwoch mitgeteilt, das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach sehe keinen Grund für eine Absage des Bundesliga-Spitzenspiels. Es sei falsch, mit Verboten zu reagieren. Jeder müsse und könne selbst entscheiden, ob er zu einem solchen Spiel geht.

Stadt Mönchengladbach: "Sind kein Coronavirus-Hotspot"