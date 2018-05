Regionalligist Viktoria Köln und Drittligist Fortuna Köln spielen heute um 19 Uhr um den Einzug ins Finale des Mittelrhein-Pokals. WDR.de zeigt die Partie in einem webexklusiven Livestream. Trotz des Klassenunterschieds geht Fortuna-Trainer Uwe Koschinat von einer engen Partie aus. "Ich glaube, das ist die beste Viktoria aller Zeiten."

Viktoria-Trainer Olaf Janßen verweist im Gespräch mit WDR.de auf die zuletzt zahlreichen und kräftezehrenden englischen Wochen im Aufstiegskampf der Regionalliga. Einen Spieltag vor Schluss liegen die Kölner zwei Punkte hinter Spitzenreiter Krefeld. Die Fortuna dagegen, als Achter der 3. Liga weder in den Auf- noch in den Abstiegskampf verwickelt, habe sich voll aufs Pokal-Halbfinale konzentrieren können.

Sieger am "Finaltag der Amateure" gegen Aachen

Koschinat hält im Kölner "Stadtanzeiger" dagegen: "Man sollte die Kirche im Dorf lassen. Die Viktoria hatte im Winter eine fast siebenwöchige Vorbereitung, in der 3. Liga gab es dagegen fast keine Winterpause. Dazu ist die Grundbelastung in der 3. Liga höher als in der Regionalliga."

Im Finale am Montag, 21. Mai, wartet Regionalligist Alemannia Aachen. Das Erste zeigt die Partie im Rahmen des "Finaltags der Amateure".

Stand: 08.05.2018, 09:55