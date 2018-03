Stefan Ruthenbeck - "Das wird kein einfaches Spiel"

In der Fußball Bundesliga hat der 1. FC Köln am kommenden Spieltag den VfB Stuttgart zu Gast. Die Domstädter wollen den nächsten Sieg - Trainer Ruthenbeck appelliert jedoch an die Stärken der Schwaben.