Dortmund raus, Leipzig raus - Das internationale Abschneiden deutscher Teams

Sportschau.de | 07.12.2017 | 02:13 Min. | Verfügbar bis 07.12.2018 | Das Erste

Wir müssen reden ! Und zwar heute in unserem kleinen aber feinen Podcast Bundesliga To Go. Es ist einiges passiert im Europapokal: „Dortmund raus, Leipzig raus - nur die Bayern überwintern in der Champions League. Das ist das mieseste Europapokal - Abschneiden deutscher Teams seit langem. Wir fragen uns: Peinliche Momentaufnahme oder Trend ?“ Außerdem haben wir natürlich den 15. Spieltag in der Bundesliga vor der Brust. Und das heißt es :“Alles Kopfsache“.