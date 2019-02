3. Liga: Abstiegsduell Jena gegen Köln live im WDR

Sport im Westen | 23.02.2019 | 00:19 Min. | Verfügbar bis 23.02.2019 | WDR

Carl Zeiss Jena empfängt in einem brenzligen Duell den SC Fortuna Köln. Beide müssen siegen, wollen sie nicht vollends in den Abstiegssumpf geraten. Sehen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im Livestream und im WDR Fernsehen.