Borussia Mönchengladbach ist in der Fußball-Bundesliga mit zehn Punkten aus fünf Spielen gut aus den Startlöchern gekommen. Nach drei Heimsiegen und dem Remis in Augsburg soll nun am Samstag (29.09.2018) der erste Auswärtssieg her - beim VfL Wolfsburg. Es wäre der 150. Bundesligasieg für Trainer Dieter Hecking - und das an seiner alten Wirkungsstätte. Mit 204 Punkten steht er auf Rang zwei der Wolfsburger Trainerliste.

Gladbach ist auswärts eher Punktelieferant

" In Wolfsburg wird es darauf ankommen, aus einer sehr guten Kompaktheit heraus zu spielen ", sagte Hecking am Freitag. Aus der 2:4-Niederlage in Berlin hätten seine Spieler ihre Lehren gezogen, und beim 1:1 in Augsburg habe das Team am 2. Spieltag " vieles richtig gemacht ", so dass es nun im dritten Anlauf klappen soll. Anders als Gladbach hat Wolfsburg nur eins seiner drei Heimspiele gewonnen.

Die Gladbacher fallen für die Gastgeber trotzdem eher in die Kategorie "Lieblingsgegner": Die Niedersachsen holten gegen Gladbach zu Hause (44) und insgesamt (65) ihre meisten Punkte. Mit einem 2:0-Sieg in Wolfsburg rettete sich Gladbach am 9. Mai 1998 vor dem Abstieg. Es folgte jedoch nur ein weiterer Sieg, aber 14 Niederlagen.