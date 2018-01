Das Ziel ist klar: Villis soll abgewählt, ein neuer Aufsichtsrat gefunden werden. An einen freiwilligen Rückzug denkt Villis offenbar nicht. "Diese Frage stellt sich nicht" , sagte er am Neujahrstag der "WAZ".

Viel Kritik an Hochstätter

Ein Hauptkritikpunkt an Villis ist das Festhalten an Sportvorstand Hochstätter, den viele hauptverantwortlich halten für die sportliche Misere der Mannschaft. Die ist auf Platz 12 in die Nähe der Abstiegsränge gerutscht, statt wie gewünscht um den Aufstieg mitzuspielen.

Nach einigen namhaften Verpflichtungen zu Saisonbeginn hat der VfL nach wie vor einen aufgeblähten und teuren Kader von 32 Akteuren, bei deren Reduzierung Hochstätter derzeit offenkundig keine Fortschritte macht. Felix Bastians, einer der wegen eines zerrütteten Verhältnisses mit Hochstätter weg will, muss einen Verein bringen, der einen "marktgerechten" Preis aufruft, wie der VfL verlauten lässt. Sollte die Forderung zu hoch sein, könnte auch dieses Problem ungelöst bleiben.

