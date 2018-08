VfL Bochum empfängt Schlusslicht Sandhausen

Der VfL Bochum will es nach dem unrühmlichen Pokal-Aus gegen Regionalligist Weiche Flensburg in der Liga besser machen. Am Freitagabend (24.08.2018) soll in der 2. Liga gegen Schlusslicht SV Sandhausen der erste Heimsieg eingefahren werden.

Drei Punkte sind " wichtig für die Atmosphäre "

" Es ist wichtig für die Atmosphäre, dass wir morgen drei Zähler holen und in der Liga da weitermachen, wo wir in Duisburg aufgehört haben – mit aller Emotionalität. Der Plan für morgen steht ", kündigte Dutt am Donnerstag an.

Offensivspieler Johannes Wurtz wird das VfL-Trikot nicht mehr überstreifen. Da er in Bochum zuletzt nicht mehr so zum Zuge kam, habe man einem Wechsel zum Ligarivalen SV Darmstadt zugestimmt. Zudem stünden Thomas Eisfeld und Sebastian Maier nicht zur Verfügung.