Der VfL Bochum hat Probleme auf allen Ebenen

Es war der Moment, als Patrick Fabian offenbar den dringenden Wunsch verspürte, seinen Emotionen Luft zu machen. Nach dem 0:1 gegen Arminia Bielefeld, mit dem der VfL Bochum immer weiter den Abstiegsrängen der 2. Bundesliga entgegen taumelt, war für den 30-Jährigen der Moment gekommen, in dem es aus ihm heraussprudelte. "Das Spiel ist ein Sinnbild für unsere aktuelle Situation. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße, ich weiß nicht, wie wir da heraus kommen" , sagte der langjährige Spieler des VfL .

Die Brisanz in der augenblicklichen Krise des Ruhrgebietsklubs liegt nicht allein in der sportlichen Situation, die zwar bedrohlich aber noch keineswegs hoffnungslos ist. Der VfL kann sich - allerdings mit einer deutlichen Leistungssteigerung - noch immer in sichere Gefilde der Tabelle hoch manövrieren.