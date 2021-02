Dieser Abend könnte eine Zäsur bedeuten. Schließlich hatte die 0:1-Achtelfinal-Pokalpleite beim VfL Wolfsburg für den FC Schalke 04 unter der Woche eine bittere Botschaft im Gepäck. Selbst wenn die Königsblauen eine vorzeigbare Leistung auf Bundesliga-Niveau zustande bringen und sich in der Nähe ihres Leistungszenits befinden - was in dieser Saison kaum einmal der Fall war - gelingt ihnen kein Sieg.

Die Tränen, die etwa bei Timo Becker oder auch Amine Harit nach dem Abpfiff flossen, dürften nicht nur dieser Niederlage, sondern auch der prekären Gesamtsituatiuon geschuldet sein. " Wenn es nicht mehr schlimmer geht und nichts in deine Richtung läuft. Glaube daran, dass dies dich eines Tages mal stärker machen wird" , twitterte Harit nach diesem schmerzlichen Abend.

Selbst wenn man an diese Sinnsprüche glaubt und hofft, dass alles irgendwann zu einem guten Ende führen könnte. Für die augenblickliche Lage der Schalker ist das wenig tröstlich. Denn die Realität hat sich nicht verändert: Die Schalker sind weiterhin nicht wettbewerbsfähig. Der Abstieg des so stolzen Ruhrgebiet-Klubs in die Zweitklassigkeit wäre theoretisch zwar noch abzuwenden, ist aber aufgrund der gezeigten Leistungen in dieser Spielzeit unwahrscheinlich. Nun dürfte auch die letzte Hoffnung bei den Schalkern gewichen sein.

Etwas mehr Stabilität

Neun Punkte beträgt der Abstand zum Relegationsplatz bereits. Und der Tabellenletzte aus Gelsenkirchen (8 Zähler) konnten gegen die kommenden drei Bundesliga-Gegner (RB Leipzig, Union Berlin, Borussia Dortmund) in der Hinrunde lediglich einen Punkt holen. Nur die kühnsten Optimisten dürften wohl darauf hoffen, dass in der Rückrunde gegen diese drei Kontrahenten mehr Zähler herausspringen könnten. "Wir müssen jetzt die Kräfte bündeln und uns voll auf das Spiel gegen Leipzig konzentrieren. Es bleibt nicht viel Zeit bis dahin, aber das ist vielleicht auch ein Vorteil ", sagte Gross. Bereits am Samstag (06.02.2021) gastiert der Liga-Zweite in der Schalker Arena.

Immerhin: Trainer Christian Gross hat es mittlerweile geschafft, der Mannschaft etwas mehr Stabilität zu verleihen. Die mangelnde individuelle Qualität auf so vielen Positionen kann aber auch er nicht beheben. Mit Neu-Zugang Sead Kolasinac und dem aus Wolfsburg gekommenen William ist auf den beiden Außenbahnen erstmals so etwas wie Dynamik in die Mannschaft gekommen, was allen Beteiligten zumindest ein wenig mehr Zuversicht geben dürfte.

Kann Mustafi schnell helfen?

Ob Shkrodan Mustafi, der für den kurzfristig nach Liverpool abgewanderten Ozan Kabak Ersatz sein soll, diese Rolle schnell einnehmen kann, ist zumindest fraglich. Zum einen musste der 28 Jahre alte Innenverteidiger bis zum Freitag in Quarantäne bleiben, weil er aus England nach Deutschland eingereist ist. Zum anderen war Mustafi bei seinem Vorgängerklub FC Arsenal London kaum noch gefragt (drei Premier-League-Saisoneinsätze) und verfügt damit kaum über Spielpraxis. Auch Klaas-Jan Huntelaar, der seit seinem Wechsel nach Gelsenkirchen von einer offenbar hartnäckigen Wadenverletzung geplagt wird, dürfte noch deutlich von seiner optimalen Leistungsfähigkeit entfernt sein.

Aber noch ein ganz anderes Thema treibt die Schalker zusätzlich um: Außenstehende fragen sich schon seit längerer Zeit, wie es um die künftige finanzielle Leistungsfähigkeit des Klubs aussieht. Kann der mit deutlich über 240 Millionen Verbindlichkeiten belastete Klub einen Ligawechsel überhaupt überstehen? Oder droht eine Insolvenz?

Schalke-Vorstand Jobst sieht Perspektiven

Alexander Jobst sieht Schalke-Lizenzen nicht in Gefahr.

Marketingvorstand Alexander Jobst hat sich nun zu diesem Thema geäußert und versuchte die öffentlich geführten Diskussionen über eine mögliche Existenzbedrohung zu beschwichtigen. Der 47-Jährige sieht die notwendige Lizenz weder in der ersten noch in der zweiten Fußball-Bundesliga als gefährdet an. Auch für den Fall, dass Schalke nach einem Abstieg nicht sofort wieder aufsteigen würde, sei auch ein weiteres Jahr in der 2. Liga zu verkraften. " Wir planen mit wirtschaftlicher Vernunft, sodass ein zweites Jahr 2. Liga - sollte der Aufstieg nicht sofort gelingen - den Club nicht in seiner Existenz infrage stellen würde" , sagte Jobst im Interview der Funke-Mediengruppe. "Das Ziel im Falle eines Abstiegs ist der sofortige Wiederaufstieg. Danach richten wir uns aus."

Jobst ist zuversichtlich, in naher Zukunft weitere Geldgeber zu finden. "Ich kann aber bereits signalisieren, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten auch neue Partner für uns gewinnen werden" , sagte Jobst und bekräftigte: "Die Marke Schalke 04 hat weiter eine unglaublich große Kraft."

"Sollte Schalke 04 den Gang in die 2. Liga antreten müssen, werden wir im Kader erhebliche Veränderungen vornehmen müssen. Die Planungen dazu laufen" , sagte Jobst zudem.

Dies müsste allerdings sowohl bei Klassenerhalt als auch bei Abstieg die vordringlichste Aufgabe der sportlich Verantwortlichen sein.

