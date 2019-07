Velbert mag überregional nicht gerade als Fußballstadt bekannt sein - das könnte sich alsbald aber ändern. Denn die 84.000-Einwohner-Stadt - eingekesselt von den Großstädten Wuppertal, Düsseldorf und Essen - tritt in der kommenden Saison mit gleich drei Vereinen in der Oberliga Niederrhein an: der SSVg Velbert, dem SC Velbert und dem TVD Velbert.

"Das hat sich eigentlich ohne speziellen Grund jetzt einfach so ergeben" , sagt SSVg-Vorsitzender Oliver Kuhn, der mit seinem Verein wahrscheinlich die größten Ambitionen hegt. "Es ist ja kein Geheimnis, dass wir mittelfristig in die Regionalliga wollen" , sagt der Funktionär des letztjährigen Tabellenfünften, der mit seinem Klub schon Viertligaerfahrung gesammelt hat. Zweimal schon gelang der Sprung in diese Klasse, aus der man zuletzt 2016 abstieg.

Zwei Herausforderer für die SSVg

Die beiden anderen Velberter Klubs - im übrigen alle fußläufig voneinander entfernt - sind sozusagen Herausforderer der größeren SSVg. Der SC stieg 2018 in die Oberliga auf, vorangegangen war 2009 der Sprung in die Landesliga. Als "kleiner Bruder" der SSVg gelang den Rot-Weißen in der vergangenen Saison der Coup: Sie gewannen beide Derbys (1:0 und 2:1). Am Ende war der Aufsteiger mit Platz elf in der Abschlusstabelle hochzufrieden.