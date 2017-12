Offener Brief - Kölns Vorstand räumt Fehler ein

Die kritisierte Vereinsführung des 1. FC Köln hat in einem offenen Brief an die Fans eigene Fehler eingestanden. Werner Spinner und Co. schließen einen Rücktritt aber aus - und kritisieren ihrerseits Jörg Schmadtke und Peter Stöger. | mehr