Der 2:1-Arbeitssieg beim FC Ingolstadt war gerade in trockenen Tüchern und die Spieler des 1. FC Köln bereiteten sich schon seelisch auf die Karnevalsfeierlichkeiten in der Kölner Heimat vor - da ließ Armin Veh auf der Pressekonferenz nach dem Spiel eine verbale Bombe platzen.

"Es gibt für mich ein Problem innerhalb des Vereins. Das hat mit Vertrauen zu tun und ist wenig reparabel. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, was ich damit meine" , sagte der 58-Jährige nach übereinstimmenden Medienberichten nach dem 2:1-Sieg am Sonntag (03.03.19) . Und Veh ergänzte: "Ich weiß nicht was das für Konsequenzen hat. Aber irgendwann gibt es welche."

Differenzen mit Klubchef Werner Spinner