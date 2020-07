Der Geschäftsführer betont: "Durch die Pandemie sind diesen Klubs Einnahmen in erheblichem Maße weggebrochen." In der Regionalliga könne es beispielsweise so sein, "dass bei vielen Klubs hauptberufliche Stellen abgebaut werden und dafür bezahlte Feierabend-Kicker auf Minijob-Basis verpflichtet werden."

Zum dritten Mal Cheftrainer: Peter Neururer

Peter Neururer erinnert sich angesichts der finanziell angespannten Lage vieler Viertligisten: "Das habe ich letztes Jahr bei Wattenscheid erlebt." Die niederklassigen Vereine seien in der jetzigen Situation nun "ganz stark" gefordert. Der Ex-Sportdirektor der SGW und langjährige Profi-Trainer übernimmt nach 2017 und 2018 zum dritten Mal die Position des Cheftrainers der Spielergewerkschaft. Der 65-Jährige beerbt Jürgen Kramny, der nun die U19 von Eintracht Frankfurt trainiert.

Neururer: Spieler haben "Pech und Glück" zugleich