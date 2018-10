Schalkes Uth hofft auf Nationalelf-Effekt

Nervosität war Mark Uth nicht anzumerken. Auch wenn er einige Minuten zu spät zu seinem ersten Treffen mit der Nationalmannschaft kam. Schließlich hatte er es nicht in der eigenen Hand. Der Flieger war zu spät gelandet.

An seinen eigentlichen Absichten änderte diese kleine Unregelmäßigkeit natürlich nichts. "Ich will mein erstes Länderspiel machen" , sagte der Angreifer selbstbewusst.

Nicht nur Uth selbst ("Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet"), sondern auch Beobachter und Anhänger des Nationalteams sind ein wenig überrascht über die Nominierung des 27 Jahre alten gebürtigen Kölners.

Schließlich läuft es seit seinem Wechsel von Hoffenheim nach Gelsenkirchen alles andere als optimal. Null Tore, kaum Bindung zum Spiel seiner neuen Mannschaft, wenig überzeugende Aktionen hat er im Trikot der Königsblauen bislang zustande gebracht. Zuletzt fand sich Uth sogar auf der Ersatzbank wieder.

Zuletzt auf der Reservebank

Aus Rotations- aber wohl auch aus Leistungsgründen hatte ihn S04-Trainer Domenico Tedesco dorthin beordert. Der spiel- und kombinationsstarke Stürmer kommt mit der eher rustikalen Spielweise des Ruhrgebietsklubs bislang noch nicht so richtig zurecht. Dennoch erhält Uth von Bundestrainer Joachim Löw eine Chance im Nationalteam - wohl nicht ganz uneigennützig.

Der Mangel an talentierten Stürmern, die sich vor allem im Strafraum durchsetzen können, ist nach den Rücktritten von Mario Gomez und Sandro Wagner nicht gerade üppig in der Bundesliga. Zumindest in der Vorsaison hat Uth mit 14 Treffern für Hoffenheim nachgewiesen, dass der Stürmer durchaus in der Lage ist, ausreichend Durchsetzungsvermögen und Torgefahr an den Tag zu legen.

Uth setzt auf seinen Torriecher

Löw begründet seine Wahl so: "Mark haben wir schon länger beobachtet. Es war manchmal aber nicht der richtige Zeitpunkt, andere Spieler waren ihm vielleicht damals eine Nasenlänge voraus." Auf eben diese Spieler kann er nun nicht mehr zurückgreifen.

Uth hat jedenfalls keine Zweifel an seiner Leistungfähigkeit. "Ich denke, dass ich die Torgefährlichkeit in der Box sicher mitbringe, auch wenn es auf Schalke noch nicht so geklappt hat. Da mache ich mir keine Sorgen" , sagt Uth. Auf Schalke wären sie jedenfalls sehr froh, wenn der Neuzugang bei der Nationalelf zu alter Leistungsstärke zurückfinden und diese mit nach Gelsenkirchen bringen würde.

