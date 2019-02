Union-Führung zur Pause verdient

Nach der Berliner Führung nach 23 Minuten durch Joshua Mees spielte Union sehr souverän und kam nur noch selten in Bedrängnis. Der Tabellenzweite hatte die Sache im Griff, erspielte sich aber ebenfalls nicht eine Chance nach der nächsten, so dass die knappe Pausenführung in Ordnung ging.

Pfostenschuss durch Voglsammer

Nach der Pause kamen die Bielefelder wesentlich besser aus der Kabine. Bis zur 67. Minute kam Berlin zu keiner Chance mehr, im Gegenteil. Die Arminia drückte nun auf den Ausgleich, störte Union früh im Spielaufbau und hatte bereits direkt nach Wiederanpfiff Pech mit einem Pfostenschuss von Andreas Voglsammer.

Nach einer knappen Stunde zielten die Gäste besser: Nach einer Ballstaffette über Jonathan Clauss, Reinhold Yabo und Andreas Voglsammer landete der Ball erneut bei Clauss. Der Franzose fackelte nicht lang und netzte aus neun Metern zum nun verdienten Ausgleich ein.

Edmundsson vergibt große Chance

Die Köpenicker fanden weiterhin keinen Zugriff mehr zur Partie. Die Bielefelder blieben am Drücker, das aber mit Augenmerk und dem Blick auf die eigene Defensive. Joan Simun Edmundsson vergab nach 85 Minuten eine der wenigen klaren Gelegenheiten, als er nach Vorarbeit von Fabian Klos aus sechs Metern in den Himmel jagte.

Unter dem Strich stand ein gerechtes Remis. Die Bielefelder treten am kommenden Wochenende im eigenen Stadion gegen Darmstadt 98 an. Anpfiff ist am Sonntag (03.03.2019) um 13.30 Uhr.