Dass es für den Bundesliga-Aufsteiger keine einfache Saison werden dürfte, damit hat man bei der Fortuna durchaus gerechnet. Dennoch droht die Stimmung nach nur einem Sieg aus neun Spielen und Tabellenplatz 18 zu kippen, zumindest in den Düsseldorfer Medien.

Nach der deutlichen Niederlage gegen Wolfsburg, der fünften Pleite in Folge, musste Geschäftsführer Robert Schäfer erstmals Trainer Friedhelm Funkel den Rücken stärken. Ihm selbst warf der "Express" vor, den Kader im Sommer nicht ausreichend verstärkt zu haben. Die zuletzt chancenlosen Auftritte beim 1:7 in Frankfurt und beim 0:3 gegen Wolfsburg ließen in der Tat grundsätzliche Zweifel an der Bundesliga-Tauglichkeit des Kaders aufkommen.

Fortuna-Kapitän Bodzek: Pokal kann "Brustlöser" sein

"Wir dürfen uns jetzt nicht vom Umfeld leiten lassen, sondern weiter auf unsere Stärke vertrauen“, sagte Kapitän Adam Bodzek vor dem Pokalduell beim SSV Ulm am Dienstag (30.10.2018, 18.30 Uhr) gegenüber dem WDR. Gegen den Regionalligisten ist die Fortuna, anders als zuletzt in der Liga, haushoher Favorit.

Angesichts der Talfahrt und den wachsenden Selbstzweifeln nehmen die Düsseldorfer jedes Erfolgserlebnis gerne mit, ein Erfolg im Pokal könnte auch für die kommenden, schwierigen Wochen in der Liga mit Partien gegen Gladbach, Hertha und Bayern die Wende bringen, hofft Bodzek: "Das kann ein Brustlöser sein. Wenn man positive Erlebnisse erfährt, Tore schießt, das kann nur gut für die Bundesliga sein."

Allerdings sind die Düsseldorfer gewarnt, die Ulmer haben in der ersten Runde Cupverteidiger Eintracht Frankfurt ausgeschaltet und für die erste Pokal-Sensation gesorgt. Auch in der Liga ist der Tabellenvierte der Regionalliga Südwest gut in der Spur, verloren nur eins der vergangenen sechs Spiele.

Stand: 29.10.2018, 14:00