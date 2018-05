Uerdingen dank Beister mit einem Bein in Liga drei

Der KFC Uerdingen hat die Tür zur 3. Liga aufgestoßen. Die Krefelder gewannen am Donnerstag (24.05.2018) ihr Relegations-Hinspiel gegen Waldhof Mannheim mit 1:0 (0:0).

Hart umkämpfte Partie auf beiden Seiten

Vor 18.162 Zuschauern in der Duisburger Arena kamen die Uerdinger gut ins Spiel. Wirklich gefährlich wurde es vor dem Kasten der Gäste aber nur selten. Da auch Mannheim mit zunehmender Spieldauer mehr und mehr dagegen hielt, entwickelte sich ein ausgeglichenes und hart geführtes Duell.

Winterneuzugang Beister lässt Krefeld träumen

Das änderte sich auch im zweiten Durchgang nicht, allerdings hatte der KFC das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Nach toller Vorarbeit des eingewechselten Johannes Dörflers erzielte Maximilian Beister nach 75 Minuten das Tor des Tages. Für den Stürmer, der erst im Winter zum KFC kam, war es bereits der zwölfte Treffer im 16. Spiel.

In der Folge hätte der KFC durchaus noch einen weiteren Treffer nachlegen können, zeigte sich vor dem gegnerischen Tor jedoch nicht kaltschnäuzig genug. Aber auch Waldhof ließ einige gute Möglichkeiten aus und muss nun im Rückspiel zwei Tore erzielen. Sollten die Mannheimer das Duell der früheren Bundesligisten am Ende verlieren, wäre es für sie das dritte Scheitern in den Play-offs nacheinander.

Rückspiel am Sonntag vor ausverkauftem Haus

Die Krefelder mussten für die Partie nach Duisburg ausweichen, weil die Sicherheitsbestimmungen des DFB für die Relegation im heimischen Grotenburg-Stadion nicht erfüllt werden konnten. Wegen des großen Zuschauerandrangs konnte die Partie erst mit 30-minütiger Verspätung angepfiffen werden.

Das Rückspiel findet am Sonntag (27.05.2018) im ausverkauften Mannheimer Stadion statt. Die Partie gibt es ebenfalls im Livestream auf WDR.de.

Stand: 24.05.2018, 21:20