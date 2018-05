In den Aufstiegs-Relegationsspielen zur 3. Liga sind auffallend viele Traditionsvereine und ehemalige Bundesligisten unterwegs. Auch beim KFC Uerdingen wird vor dem ersten Duell mit Waldhof Mannheim am Donnerstag (24.05.2018) die große Vergangenheit des Klubs beschworen: Oberbürgermeister Frank Meyer, gebürtiger Krefelder, zeigte sich in einem Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Stadt im Grotenburg-Stadion. Genau an der Stelle auf der Haupttribüne, wo er als Zehnjähriger Uerdingens Europapokal-Wunder mit dem legendären 7:3-Sieg gegen Dynamo Dresden verfolgte. Stolz hielt der OB den Original-Fanschal von damals, den ihm seine Oma gestrickt hatte, in die Kamera.

Große Sehnsucht in Uerdingen nach Profifußball

Die Sehnsucht ist groß nach einer Rückkehr der guten alten Zeiten, als der Verein noch als Bayer 05 Uerdingen firmierte. Mit einem Erfolg in der Relegation könnte der KFC nach chaotischen Jahren, Insolvenzanträgen und dem Absturz bis in die sechste Liga zumindest wieder den Schritt zurück in den Profifußball schaffen.

Diese Aussicht hat gereicht, um die Fans in Krefeld zu elektrisieren: Allein in den ersten 24 Stunden nach Verkaufsstart wurden 11.000 Karten für das Hinspiel gegen Waldhof abgesetzt. Und das obwohl die Uerdinger für ihr Heimspiel nach Duisburg ausweichen müssen - das marode Grotenburg-Stadion erfüllt nicht die Auflagen für Drittligaspiele, die nach dem Willen des DFB auch schon für die Aufstiegsspiele gelten sollen. Auch für das Rückspiel am Sonntag in Mannheim, ebenfalls live im WDR Fernsehen und im Livestream, ist das Kartenkontingent für die KFC-Fans so gut wie weg.

Dorda: " Krefeld lebt wieder "

" Es ist Wahnsinn, was hier abgeht ", sagte Verteidiger Christian Dorda gegenüber der Rheinischen Post über die neue Identifikation mit dem Verein. " Krefeld lebt wieder. Die ganze Stadt hilft und fiebert mit. Das macht uns als Mannschaft stolz. "

Mit dem Aufstieg in die 3. Liga würde der KFC, der in der Vorsaison noch in der fünftklassigen Oberliga spielte, einen Durchmarsch perfekt machen. Geht es nach dem Willen des ehrgeizigen Klub-Präsidenten und Geldgebers Mikhail Ponomarev, soll die 3. Liga aber auch nur Durchgangsstation sein: " Ich will mit dem KFC in die zweite Bundesliga, je schneller, desto besser ", hat Uerdingens Klubboss und Quasi-Alleinherrscher immer wieder betont. Seine Vorstellungen setzt er konsequent und zur Not auch ohne Rücksicht auf alte Verdienste um: Coach Michael Wiesinger musste im März überraschend gehen, als der KFC auf Platz zwei der Regionalliga-Tabelle stand. Außerdem sorgte die Trennung von Teammanager Heiner Essingholt und Nachwuchsleiter Coskun Güneser für viel Unruhe im Umfeld.

Uerdingen-Idol Funkel: " Das, was wir uns alle wünschen "

Doch der Erfolg gab Ponomarev bislang recht - die Fans ließen vor dem ersten Showdown gegen Mannheim in einem YouTube-Video einen ihrer alten Helden zu Wort kommen: " Es wäre eine tolle Sache, wenn der KFC aufsteigen würde ", sagte Friedhelm Funkel, lange Jahre Spieler und Trainer in Uerdingen. " Das ist das, was wir uns alle wünschen. Ich glaube, dass die Mannschaft alle Chancen hat ", sagte der Coach, der gerade Fortuna Düsseldorf zurück in die Bundesliga geführt hat. Mit Aufstiegen kennt er sich also aus.

Stand: 23.05.2018, 08:00