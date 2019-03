KFC: Heinemann bläst zur Aufholjagd

Der nach Stefan Krämer und Norbert Meier nun dritte Verantwortliche dieser Saison an der Seitenlinie gibt als Parole den Blick nach vorne aus. "Wir müssen in Jena bei Null anfangen" , sagt Heinemann. "Was war hilft uns nichts. Natürlich steckt das noch in den Köpfen, aber das müssen wir rauskriegen. Die Vergangenheit kann ich nicht mehr ändern, nur die Zukunft. Und die Zukunft beginnt für uns Samstag in Jena."

Video starten, abbrechen mit Escape Uerdingens Sieglos-Serie geht weiter - Remis gegen Köln | Sportschau | 15.03.2019 | 03:06 Min. | Verfügbar bis 15.03.2020 | Das Erste

Als einen Schlüssel für die Zukunft sieht er die Aggressivität in den Zweikämpfen, im Training ließ Heinemann verstärkt an den Zweikämpfen arbeiten. Der Tabellenvorletzte aus Jena stehe mit dem Rücken zur Wand und werde sich "in alles reinschmeißen", prophezeit er. Nichts weniger erwartet er von seiner Elf - um den doch arg hochgesteckten Zielen entsprechende Taten folgen zu lassen.

Stand: 22.03.2019, 08:00