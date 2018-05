Der KFC Uerdingen hat sich sportlich für die 3. Liga qualifiziert, doch jetzt droht den Krefeldern der Verlust der Lizenz. Grund: Der Meister der Regionalliga West könnte beim Zulassungsverfahren eine Frist versäumt haben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwochabend (30.05.2018) mit und kündigte eine eingehende Prüfung für den kommenden Montag an.

DFB: "Kein Ermessensspielraum"

"Die geforderte Liquiditätsreserve des KFC Uerdingen ging nach derzeitigem Stand möglicherweise erst nach Ablauf der Ausschlussfrist ein", hieß es in einer Mitteilung des Verbands. Diese war am Dienstag (29.05.2018) um 15.30 Uhr abgelaufen.

Laut DFB hätte die Nichteinhaltung der Frist nach den Statuten zur Folge, "dass die Bedingung nicht erfüllt ist und daher keine Zulassung erteilt werden könnte". Einen Ermessensspielraum gebe es nicht. Der KFC Uerdingen wollte sich auf SID-Anfrage am Mittwochabend nicht dazu äußern.

Uerdingen bezwang Mannheim in den Playoffs

Der KFC Uerdingen hatte sich in den Playoffs gegen den Südwest-Zweiten Waldhof Mannheim sportlich durchgesetzt. Nach einem 1:0 im Hinspiel musste das Rückspiel wegen Ausschreitungen von Waldhof-Fans am Sonntag abgebrochen werden. Erst am Dienstag hatte der DFB die Partie mit 2:0 für Uerdingen gewertet.

Sollte den Krefeldern der Aufstieg aus formalen Gründen verwehrt werden, würde laut DFB-Statuten der in den Relegationsspielen unterlegene Klub, in diesem Fall Waldhof, nachrücken.

Stand: 30.05.2018, 20:32