Tore liegen in der Luft, wenn am Samstag (15.12.2018) die drittstärkste Offensivabteilung der Bundesliga die zweitstärkste empfängt. Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking allerdings wäre mit "einem 1:0 für uns völlig zufrieden" . Hecking gibt sich trotz seines Respekts für den Gegner optimistisch: "Wir fahren mit viel Selbstvertrauen in den Kraichgau".