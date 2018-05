Trainer Otto Pfister erhält Ehrenpreis

Der 80 Jahre alte Nationaltrainer Afghanistans erhält die Ehrung am 8. Mai in Berlin von Außenminister Heiko Maas (SPD) für sein sportliches und sozial-gesellschaftliches Engagement, wie der Verein am Donnerstag (03.05.2018) mitteilte. "Fußball ist seine Religion, seine Politik, seine Völkerverständigung" , sagte Vereinsgründer Roland Bischof.

Seit Februar 2017 trainiert der gebürtige Kölner Pfister die Nationalmannschaft Afghanistans, zuvor arbeitete er lange in Afrika. Mit Kamerun stand er 2008 im Finale des Afrika-Cups, Togo führte er zur WM 2006 und mit der U17-Auswahl von Ghana wurde er 1991 Weltmeister. Mehr als 20 Vereins- und Nationalteams betreute Pfister, der mittlerweile in der Schweiz lebt, in seiner schon 57 Jahre langen Trainer-Karriere.