Borussia Dortmund verpflichtet Gladbachs Hazard

Der Belgier Thorgan Hazard verlässt Borussia Mönchengladbach und schließt sich zur kommenden Saison Borussia Dortmund an. Beim BVB erhält er einen Vertrag bis 2024. Dies teilten die Dortmunder am Mittwoch (22.05.2019) mit. Über die Höhe der Ablöse wurde nichts bekannt.

Hazard: " Der richtige Zeitpunkt "

Über den Wechsel des 26 Jahre alten Belgiers war zuvor bereits wochenlang spekuliert worden. " Wir freuen uns sehr, dass sich Thorgan aus voller Überzeugung für Borussia Dortmund entschieden hat. Er ist ein erfahrener Bundesliga-Profi und belgischer Nationalspieler, der uns mit seinem Tempo und seiner Abschlussqualität helfen wird ", erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc in einer Mitteilung des Vereins.

Hazard erzielte in der vergangenen Saison in 35 Pflichtspielen für Mönchengladbach 13 Tore und bereitete zwölf Treffer vor. " Jetzt war genau der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen ", wurde Hazard in der Pressemitteilung der Dortmunder zitiert.

BVB mit Transferoffensive

Die Verpflichtung ist der nächste Schritt einer Transferoffensive, durch die der BVB auch in der kommenden Saison wieder in die Lage gebracht werden soll, um die Deutsche Meisterschaft zu spielen. Am Dienstag hatten die Dortmunder bereits die Verpflichtung von Nationalspieler Nico Schulz aus Hoffenheim bekanntgegeben.

Außerdem wechselt Defensivspieler Mateu Morey ablösefrei vom FC Barcelona nach Dortmund. Auch der Leverkusener Julian Brandt steht offenbar kurz vor der Vertragsunterschrift beim BVB.