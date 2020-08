Testspiele am Samstag: Gladbach gegen Duisburg in Torlaune

Die Mannschaft von Trainer Marco Rose setzte sich am Samstag im Duell der Traditionsklubs gegen den Drittligisten MSV Duisburg klar mit 4:0 (0:0) durch. Die Tore für den Champions-League-Teilnehmer erzielten nach torloser erster Halbzeit Stefan Lainer (51. Minute), Florian Neuhaus (63.), Breel Embolo (67.) und Patrick Herrmann (72.). Im ersten Test hatte sich die Borussia am vergangenen Mittwoch 4:0 gegen Drittliga-Aufsteiger SC Verl durchgesetzt.

Neben den verletzten Spielern verzichtete Trainer Marco Rose gegen Duisburg auf Mamadou Doucouré, der am Freitag im Training nur eine Laufeinheit absolvierte. Coach Rose wechselte die Mannschaft zur Halbzeit komplett durch. Die Borussia bezieht am Montag das Trainingslager in Klosterpforte, wo am kommenden Samstag gegen den Zweitligisten SC Paderborn (17.00 Uhr) das dritte Testspiel ansteht.

Am Samstag testet von den NRW-Klubs außerdem noch der 1. FC Köln gegen den SV Deutz 05 und anschließend gegen Blau-Weiß Lohne. Arminia Bielefeld empfängt den VfL Osnabrück. Der VfL Bochum und der KFC Uerdingen trennten sich mit 0:0.

Video starten, abbrechen mit Escape Gesundheitsminister sehen Zuschauer im Stadion kritisch. Tagesschau. . 01:22 Min. . Verfügbar bis 10.08.2021. Das Erste.

dpa | Stand: 15.08.2020, 11:24