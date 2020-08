Bereits früh in der Partie brachte Außenspieler Ismail Jakobs die Kölner nach Vorlage von Florian Kainz mit 1:0 (4. Minute) in Führung. Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Kainz, der von Elvis Rexhbecaj in Szene gesetzt wurde, dann selbst auf 2:0 (40.). Im zweiten Durchgang gelang keinem der beiden Teams ein Treffer.

VfL kommt in Abschnitt drei nochmal ran

Anders im zusätzlichen 45-minütigen Abschnitt, der offiziell als Trainingsspiel deklariert war - und ohne die für das reguläre Spiel angesetzten Schiedsrichter stattfand. FC-Torwarttrainer Andreas Menger übernahm das Amt des Unparteiischen. Christian Clemens traf zunächst für die Gastgeber zum 3:0 (94.), bevor Milos Pantovic (124.) und Baris Ekincier (128.) noch auf 2:3 aus Bochumer Sicht verkürzten.

Großkreutz trifft für KFC gegen Schalke

Schalke 04 hat in der Vorbereitung auf die neue Saison gegen den nächsten Drittligisten den Kürzeren gezogen. Drei Tage nach der Niederlage gegen Drittliga-Aufsteiger SC Verl (4:5) setzte es im Parkstadion ein 1:3 (0:2) gegen den KFC Uerdingen. Kolja Pusch (4.), Peter van Ooijen (23.) und der frühere Dortmunder Kevin Großkreutz (73., Foulelfmeter) trafen für die Gäste, Ahmed Kutucu konnte spät verkürzen (87.). Weston McKennie fehlte Schalke wegen Knieproblemen.

Bielefeld macht es besser als S04 - Cordova mit Torpremiere

Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat im Gegensatz zu Schalke gegen den SC Verl den Platz als Sieger verlassen. Zwar ging Verl durch Barne Pernot in Führung (7.), doch die Arminen glichen in Person von Neuzugang Sergio Cordova, der sein Premierentor erzielte, zum 1:1 aus (30.). Noch vor der Pause drehte Cedric Brunner die Partie zugunsten der Bielefelder - 2:1 (40.). Dabei blieb es.

