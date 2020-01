Großer Testspieltag am Dienstag (07.01.2019) bei den NRW -Klubs. Dabei testen alle fünf Vereine, die im Einsatz sind, gegen Teams aus den Nachbarländern Belgien und Niederlande. Hier der komplette Überblick:

1. FC Köln - Sporting Charleroi (12:00 Uhr) & 1. FC Köln - KV Mechelen (15:00 Uhr)

Der Aufsteiger aus Köln startet mit einem Doppelpack in die Testspiele. Nach dem erfolgreichen Hinrundenabschluss und dem Sprung aus der Abstiegszone, sieht der FC mit breiter Brust der Rückrunde entgegen. Auch die Neuzugänge Mark Uth und Elvis Rexbecaj sind zumindest im Trainingslager anwesend. Ob sie erste Minuten sammeln dürfen, bleibt abzuwarten. Sportlich warten mit den beiden belgischen Erstligisten durchaus zwei anspruchsvolle Prüfsteine. Bei Charleroi dürfte am ehesten Massimo Bruno bekannt sein, der sich in seinen Jahren bei RB Leipzig nicht durchsetzen konnte. Auch bei Mechelen ist ein früherer Bundesliga-Profi aktiv: Igor de Camargo. Der inzwischen 36-Jährige lief früher für Borussia Mönchengladbach und die TSG Hoffenheim auf.

Borussia Mönchengladbach - Heracles Almelo (15 Uhr)

Der rheinische Rivale Kölns, Mönchengladbach, ist ebenfalls im Einsatz. Gegner ist Heracles Almelo, das zurzeit auf dem neunten Rang der niederländischen Eredivisie liegt. Das Team der Holländer besteht zum Großteil aus Talenten, die maximal 25 Jahre alt sind. Bekanntester Profi dürfte für deutsche Fans Mittelfeldakteur Alexander Merkel sein. Er war viele Jahre in der Serie A aktiv - unter anderem bei Genua sowie Mailand. Inzwischen ist er Stammspieler in der Niederlande und sammelte bei Heracles bisher fünf Scorerpunkte in dieser Spielzeit.

Fortuna Düsseldorf - Twente Enschede (16 Uhr)

Auch der dritte rheinische Bundesligist testet gegen einen Verein aus den Benelux-Staaten. Twente Enschede rangiert auf Rang zwölf in Holland. Wie nicht anders zu erwarten, finden sich hier ebenfalls einige Ex-Bundesliga-Profis. Vor der Saison wechselte Emil Berggreen vom FSV Mainz zu Twente. Richtig in Schwung gekommen ist er mit erst einem Tor noch nicht. Auch Abwehrspieler Paul Verhaegh dürfte dem ein oder anderen aus seinen zahlreichen Wolfsburger Jahren noch bekannt sein.

Borussia Dortmund - Standard Lüttich (16 Uhr)

Den hochkarätigsten Gegner hat sich die Dortmunder Borussia ausgesucht. Gegen Europa-League-Teilnehmer Standard Lüttich steht der BVB direkt zum Start der Vorbereitung vor eine großen Aufgabe. Die Belgier sind bestens bekannt in deutschen Gefilden - erst vor wenigen Wochen durfte sich die Frankfurter Eintracht international mit ihnen messen. Es siegte einmal Frankfurt, einmal Lüttich - jeweils mit 2:1. Ehemalige Bundesliga-Spieler sucht man hier vergebens. Dafür steht mit dem 20-jährigen Innenverteidiger Zinho Vanheusden eines der größten Talente Belgiens im Kader.

Schalke 04 - VV St. Truiden (17 Uhr)

Den deutsch-belgisch-holländischen Tag komplett machen Schalke 04 und der Tabellenelfte der belgischen Jupiler League, St. Truiden. Bei Schalke könnte Leihgabe Michael Gregoritsch sein Debüt geben. Beim Gegner dürfte am ehesten der frühere Hamburger Tasuya Ito ein Begriff sein. Seit dem Sommer steht er bei den Belgiern unter Vertrag.

red | Stand: 07.01.2020, 11:53