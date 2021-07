Herrmann rettet Gladbach Remis zum Hütter-Einstand

Borussia Mönchengladbachs neuer Trainer Adi Hütter musste sich zum Einstand mit einem Remis begnügen. Die Fohlen-Elf kam am Samstag im ersten Vorbereitungsspiel gegen den Drittligisten Viktoria Köln nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus.

Herrmann mit Traumtor

Vor 990 Zuschauern im Rheydter Grenzlandstadion rettete Patrick Herrmann (67. Minute) mit einem Traumtor das Unentschieden. Der Außenbahnspieler zirkelte einen Freistoß von der halblinken Seite über die Mauer hinweg in den Winkel des Viktoria-Gehäuses. Und auch sonst tat der eingewechselte Herrmann dem Spiel der Borussia gut.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bereits nach vier Minuten hatte Ramy Bensebaini die 1:0-Führung der Gladbacher erzielt. Die Kölner, die in der Saisonvorbereitung allerdings schon deutlich weiter sind, kamen durch Jeremias Lorch (8.) und ein Eigentor von Tony Jantschke (17.) zu ihren Treffern.

Vahlreiche Stammspieler fehlen

Hütter musste auf zahlreiche Stammspieler verzichten und setzte in beiden Halbzeiten Nachwuchsspieler und Profis aus dem zweiten Glied ein. Im nächsten Testspiel treten die Gladbacher am kommenden Samstag beim Zweitligisten SC Paderborn an.

Stand: 10.07.2021, 18:39