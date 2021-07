Gelungener Test-Auftakt: 1. FC Köln gewinnt Stadtduell

Steffen Baumgart hat einen gelungenen Einstand als neuer Cheftrainer des 1. FC Köln gefeiert. Die Geißböcke gewannen am Freitagabend ihr erstes Testspiel gegen den viertklassigen Stadtrivalen Fortuna Köln mit 4:0 (1:0).

Jochen Hilgers berichtet vom Testspiel zwischen Fortuna und dem 1. FC Köln . Lokalzeit aus Köln. . Verfügbar bis 16.07.2021. WDR. Von Jochen Hilgers.

Baumgart ließ sein Team vor 4.100 Zuschauern im Südstadion von Beginn an früh attackieren. So war der FC zwar vom Start weg die bestimmende Mannschaft, offensiv fehlte jedoch zunächst die Präzision. Es dauerte bis zur 37. Minute, ehe Jan Thielmann sich im Zentrum gegen mehrere Gegner durchsetzte und mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck traf. Mit der knappen 1:0-Führung ging es in die Pause.

Rückkehrer Uth gleich in Torlaune

In Hälfte zwei erhöhte der eingewechselte Mark Uth (54.) zunächst auf 2:0, ehe er 16 Minuten später den Treffer von Tim Lemperle auflegte. Den Schlusspunkt setzte Dominick Drexler sieben Minuten vor dem Abpfiff.

Bereits am Samstag tritt der FC zu einem weiteren Vorbereitungsspiel beim Drittligisten MSV Duisburg an.

Stand: 09.07.2021, 20:01