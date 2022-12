In einer ersten Hälfte mit wenigen Torchancen an der Essener Hafenstraße ging der Gast aus Paderborn zunächst in Front. Erst scheiterte Sirlord Conteh mit seinem Abschluss an RWE-Keeper Jakob-Karl Golz, im Nachschuss traf er dann aber zur Führung (31.). Nur wenig später markierte Felix Götze den Ausgleich (36.).

Ein ganz anderes Bild in Halbzeit zwei: Paderborn startete mit guten Möglichkeiten, doch Felix Platte (50. und 63.) und Florent Muslija (52.) scheiterten. RWE-Testspieler Tobias Warschewski, der registriert hatte, dass SC-Keeper Moritz Schulze zu weit vor seinem Kasten stand, brachte die Gastgeber mit einem Schuss aus über 40 Metern in Führung (65.). Kurz vor Schluss scheiterte Ilyas Ansah an der Latte (85.). Im Gegenzug traf Aurel Loubongo-M’Boungou zum 3:1 (86.), Conteh konnte nur noch verkürzen (89.).