Der neue Sportvorstand Jochen Schneider vertraut im Abstiegskampf mit dem abgestürzten Vizemeister FC Schalke 04 offenbar auf Trainer Domenico Tedesco. Nach WDR -Informationen vom Montag (04.03.2019) soll Tedesco im Spiel am Freitag in Bremen auf der Bank sitzen und damit eine weitere Bewährungschance erhalten.

Schneider soll sich demnach beim Treffen mit dem Aufsichtsrat am Montag in einem Düsseldorfer Hotel gegen eine Entlassung des Trainers ausgesprochen haben. Falls doch, müssten Schneiders künftige Vorstandskollegen Peter Peters und Alexander Jobst die Beurlaubungspapiere unterschreiben. Schneider selbst darf es noch nicht, da er erst am 14. März offiziell in den Vorstand berufen wird.