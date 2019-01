So lief die Hinrunde

Mit einem Wort: meisterlich. Borussia Dortmund stellte den besten Angriff der Liga (44 Treffer), die zweitstärkste Abwehr, die beste Chancenverwertung und den Topscorer der Liga (Marco Reus). Der 3:2-Erfolg gegen den Serienmeister FC Bayern in einem mitreißenden Spiel am 11. Spieltag war Ausdruck der neuen Machtverhältnisse in der Bundesliga und deutete auf eine möglicherweise bevorstehende Wachablösung hin.

Erst am 16. Spieltag setzte es in Düsseldorf die erste und bislang einzige Saisonniederlage, die dem BVB zugleich die Chance auf die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte vermasselte.

Weil die Dortmunder zum Hinrundenabschluss aber auch den starken Verfolger aus Mönchengladbach in die Schranken wiesen, geht der Herbstmeister mit sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Bayern und damit mit einem hübschen Polster in die Rückrunde. Auch in der Champions League lief es glänzend, die vorzeitige Qualifikation fürs Achtelfinale stand schon zwei Spieltage vor Schluss fest.

Wer kommt, wer geht

Auch in der Winterpause sorgte der BVB für Schlagzeilen, auf dem Transfermarkt: Flügelspieler Christian Pulisic gab den Wechsel zum FC Chelsea bekannt. Doch der US -Amerikaner bleibt noch bis zum Sommer beim BVB, im Gegenzug fließen aus London 64 Millionen Euro Ablöse - für einen Spieler, dessen Vertrag nur noch ein Jahr Laufzeit hatte.

Die Manager der Konkurrenz blickten einmal mehr neidisch nach Dortmund. Sebastian Rode, der sich im zentralen Mittelfeld nicht durchsetzen konnte, wurde an Eintracht Frankfurt ausgeliehen.

Verteidiger Leonardo Balerdi wechselt zum BVB

Größere Personalsorgen hat der BVB aber in der Abwehr, vor allem wegen der Verletzung von Manuel Akanji, der allerdings um eine Hüftoperation herumkommt. Weil auch Dan-Axel Zagadou (Fußprellung) und Abdou Diallo noch nicht wieder fit sind, hat der BVB vor dem Rückrundenstart gegen Leipzig nochmals nachgerüstet. Mit dem 19-jährigen Argentinier Leonardo Balerdi sicherte man sich einen hochtalentierten Innenverteidiger, und stattete ihn mit einem langfristigen Vertrag aus.