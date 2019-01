Teamcheck: Leverkusen mit Bosz auf Suche nach Konstanz

So lief die Hinrunde

Das talentierte Team Bayer Leverkusen ist in der Hinserie weit unter seinen Möglichkeiten geblieben. Die Werkself startete mit drei Niederlagen in die Saison und berappelte sich danach nur sporadisch. Einzige Konstante war die mangelnde Konstanz. Enttäuschenden Auftritten in Freiburg (0:0) und im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Hannover (2:2) folgte ein berauschendes 6:2 bei Werder Bremen und ein grandioses 5:0 im Pokal bei Borussia Mönchengladbach. Danach setze es deutliche Niederlagen gegen Hoffenheim (1:4) und in Leipzig (0:3). Und so schwankte Bayer Auf und Ab durch die Hinrunde, erbeutete nur 24 Punkte und belegt nach 17 Spieltagen Platz neun der Tabelle. Zu wenig, befand die sportliche Leitung des Klubs und setzte Trainer Heiko Herrlich kurz vor Weihnachten vor die Tür.