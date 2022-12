Ao Tanaka: Japanischer Deutschlandschreck aus Düsseldorf

Nicht besonders torgefährlich

Die Düsseldorfer Verantwortlichen zogen ein Jahr später die vorhandene Kaufoption und verpflichteten Tanaka bis 2025 für rund 1,5 Millionen Euro. Trotz aller Umstellungs- und Belastungsprobleme sahen sie Potenzial in dem heute 24-Jährigen. " Wir sind davon überzeugt, dass Ao noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist und wir in den nächsten Jahren viel Freude an ihm haben werden" , sagte Allofs nach der Verpflichtung.

Mittlerweile ist Tanaka im Düsseldorfer Mittelfeld zu einem Stammspieler heran gereift. Seine Ballsicherheit und sein gutes Auge für die Spielsituationen zeichnen ihn aus. Und er ist fleißig, arbeitet ständig an sich weiter. "Bei Ao muss man aufpassen, dass er nicht noch nachts um drei im Kraftraum arbeitet" , sagte Fortuna-Trainer Daniel Thioune kürzlich.

Tanaka selbst ist sich sehr sicher, wie er seine Vorzüge in das Spiel seiner Teams einbringen kann. "Die Achter-Position ist für mich am besten, weil ich immer den Ball will, um ihn überall auf dem Platz zu verteilen" , so Tanaka. An seiner Torgefährlichkeit muss der Japaner allerdings noch arbeiten, auch wenn er in Doha getroffen hat: In 42 Spielen in der 2. Bundesliga hat er gerade einmal zwei Tore erzielt.

Promi-Paar in Japan

Nicht zuletzt dieser eine Treffer bei der WM gegen die Spanier dürfte Tanaka in seiner Heimat allerdings eine zusätzliche Portion Aufmerksamkeit verschafft haben. Die aber hat er eigentlich gar nicht nötig. Privat ist Tanaka mit Airi Suzuki, einer erfolgreichen und berühmten Solokünstlerin, die auch als als Radio-Moderatorin, Schauspielerin und Model arbeitet, liiert. Beide gelten in ihrer Heimat als Traum- und Promi-Paar, der japanische Boulevard beschäftigt sich nahezu täglich mit den beiden. Das wird sich in diesen Tagen von Katar wohl noch weiter verstärken.