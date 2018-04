Finaltag der Amateure 2019 am Tag des DFB-Pokalendspiels

Die 21 Landespokalendspiele werden im kommenden Jahr am Tag des DFB-Pokalfinales, dem 25. Mai 2019, ausgetragen. Darauf verständigten sich die Präsidenten der Regional- und Landesverbände am Dienstag (24.04.2018). Die ARD werde zunächst die Finals aller 21 Landespokale in einer Livekonferenz, verteilt auf drei Anstoßzeitpunkte, zeigen. Am Abend solle die Übertragung des DFB -Pokalendspiels aus dem Olympiastadion Berlin folgen.

"Die Idee des DFB-Pokals als gemeinsamer Wettbewerb des gesamten deutschen Fußballs, an dem alle Vereine von der Kreisliga bis zur Bundesliga teilnehmen können, wird mit dem Finaltag der Amateure erstmals an einem Tag zusammen mit dem DFB-Pokalfinale von der ARD bundesweit ins Bild gesetzt" , sagte der für den Amateurfußball zuständige DFB-Vizepräsident Rainer Koch. Dies sei "ein deutliches Zeichen pro Amateurfußball" , führte Koch aus.

Endspiele 2018 am 21. Mai