Führungstor nach einer Ecke

Sandhausen trat zunächst verkrampft auf, steigerte sich aber nach der Pause - und traf: Nach einer Ecke in der 54. Minute traf Tim Knipping per Kopf zum 1:0. Kurz nachdem Silvere Ganvoula und Sidney Sam bei einem Konter eine Chance zum Ausgleich nicht genutzt hatten, erzielte Andrew Wooten per Heber das 2:0 für den SVS (75.) - Bochums Torwart Manuel Riemann, der einige Meter vor seinem Tor stand, wurde dabei überrascht.

Der VfL-Keeper, der auch vor dem ersten Tor etwas zaghaft herausgelaufen war, sagte nach der Partie, er habe einen "Großteil" zur Niederlage beigetragen.

Rote Karte für Bochums Ganvoula

Der VfL beendete die Partie zu zehnt: In der 84. Minute sah Silvere Ganvoula die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit: Er hatte den Sandhäuser Knipping umgeschubst. In der Schlussphase konnten die Bochumer den SVS nicht mehr ernsthaft gefährden. Fabian Schleusener traf sogar noch zum 3:0 für Sandhausen (90.).