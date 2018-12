Dem FC Schalke 04 droht bei einer Niederlage am Samstag (22.12.2018, 15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart das Überwintern auf dem Relegationsplatz. Coach Domenico Tedesco gerät immer mehr unter Druck. Die Trainerfrage indes stellt sich für Sportvorstand Christian Heidel nicht.

Heidel: "Müssen uns irgendwie in die Pause retten"